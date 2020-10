Metallarbeitgeber machen Druck Reiserückkehrer sollen finanzielle Risiken selbst tragen

Stuttgart - Arbeitnehmer, die bewusst eine „vermeidbare Reise“ in ein Risikogebiet antreten, tun dies auf eigene Verantwortung und müssen auch mögliche finanzielle Nachteile selbst tragen. Sie haben damit keinen Anspruch auf eine Entschädigung für den Verdienstausfall. Damit ist der Arbeitgeber auch nicht mehr verpflichtet, in Vorleistung zu gehen – also die Entschädigung für die Dauer von maximal sechs Wochen anstelle der Behörde auszuzahlen. Als vermeidbar gilt eine Reise, wenn sie mindestens 48 Stunden nach der Veröffentlichung des Risikogebiets auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts angetreten wird und „keine zwingend notwendigen und unaufschiebbaren Gründe“ vorliegen.