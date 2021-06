Messerattacke in Würzburg Was wir wissen - und was noch nicht

Was wir wissen

Die Tat: Offensichtlich ohne jede Vorwarnung greift ein Mann am Freitag gegen 17.00 Uhr in einem Kaufhaus am Barbarossaplatz der bayerischen Stadt am Main Menschen mit einem langen Messer an. Auch in einer gegenüberliegenden Bank und auf der Straße attackiert er der Polizei zufolge Passanten, die er nach bisherigem Kenntnisstand wohl gar nicht kennt. Drei Frauen sterben durch die Stiche. Sechs Menschen kommen schwer verletzt in Krankenhäuser, mindestens ein weiterer wird leicht verletzt. Eine Frau befindet sich am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben noch in Lebensgefahr.