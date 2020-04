Messenger-Dienste im Vergleich WhatsApp weitet Teilnehmerzahl für Videocalls aus

Stuttgart - Wer zu Beginn der Coronavirus-Pandemie zuhause festsaß und sich in der Isolation mit Freunden im Videocall treffen wollte, hat sich oft schnell von WhatsApp abgewandt. Der eigentlich beliebte Messenger-Dienst setzte nämlich ein störendes Limit: In Gruppen waren Anrufe lediglich für insgesamt vier Teilnehmer möglich. In einem neuen Update will WhatsApp nun diese Funktion ausweiten und größere Gruppenanrufe erlauben.