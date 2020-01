Messe Ispo Konzentration im Sportgeschäft bedroht kleine Händler

Intersport hatte in den vergangenen Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen, steht nun aber wieder besser da. Die 1452 zu Intersport in Deutschland gehörenden Geschäfte setzten 2019 2,9 Milliarden Euro um, drei Prozent mehr als im Vorjahr. In Österreich erwirtschafteten die 275 Intersport-Geschäfte knapp 600 Millionen Euro Umsatz, vier Prozent mehr als 2018. Das sagte Vorstandschef Alexander von Preen. "Die Kunden sind wieder sehr stark in unsere Geschäfte zurückgekommen." Allerdings hat die Zahl der Intersport-Geschäfte abgenommen, 2018 waren es noch 1480 Filialen gewesen.