Messe in Marbach als Jobbörse Treffpunkt Ausbildung diesmal digital

Der Clou ist es, dass so Schüler und Ausbildungsbetriebe trotz der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen eine Möglichkeit bekommen, miteinander in Kontakt zu treten. Und zwar nicht nur einfach so: Die digitale Messe ist auch ein virtuelles Erlebnis, das einem echten Messe-Besuch nahe kommt. Dabei betreten die Besucher die Veranstaltungshalle durch eine virtuelle Tür. Danach kann man die Stände der Aussteller besuchen und sich dort mit den Vertretern unterhalten und zwar per Live-Chat mit den Ausstellern. Außerdem findet man an den virtuellen Ständen Informationen darüber, welche Ausbildungen von den Unternehmen angeboten werden. Auch Fotos von den Betrieben und Mitarbeitern sind zu sehen.