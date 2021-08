Merkels letzte MPK Darüber wird am Dienstag diskutiert

Auch diese Debatte zeigt, dass der weitere Fortschritt bei den Impfungen der entscheidende Schlüssel bei der erfolgreichen Corona-Bekämpfung ist. Wie dieser zu erreichen sein wird, dürfte die Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) ausführlich beschäftigten. Im Kern geht es dabei darum, ob die Impf-Unwilligen einem stärkeren Druck ausgesetzt werden sollen oder eine Strategie aus Anreiz und verstärkter Werbung eher geeignet ist, die Impfrate zu steigern. Diejenigen, die mehr Druck für notwendig halten, bringen ein finanzielles Mittel ins Gespräch: das Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests. Das Auslaufen der Gratis-Tests steht – mit Termin Oktober – auch im Strategie-Papier, das kürzlich von Bundesgesundheitsministerium vorgelegt worden war. Darüber hat sich nun eine sehr kontroverse Debatte entzündet. Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann (Grüne) und Niedersachsens Stephan Weil (SPD) haben sich dafür ausgesprochen. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) findet das richtig.

Nur Ungeimpfte in den Lockdown?

Erwin Rüddel (CDU), der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, hat sogar in Aussicht gestellt, dass Ungeimpfte im Falle stark steigende Fallzahlen in den Lockdown müssten, während Geimpften weiter alle Möglichkeiten offen stünden. Es gibt auch andere Stimmen. Robert Habeck, der Grünen-Chef, will keinen Druck, sondern Anreize. Stephan Thomae, der FDP-Rechtspolitiker, hat sich ähnlich geäußert. Auf mehr Anreize und mehr Werbung für die Impfkampagne setzt auch Armin Laschet, wie er am Montag im CDU-Präsidium deutlich gemach hat. Ihm gefallen die Forderungen nach mehr Härte aus den eigenen Reihen gar nicht. Zu Anreizmöglichkeiten gibt es eine Reihe von praktischen Vorschlägen: Impfbusse vor Clubs und Jugendzentren zum Beispiel.

Wie werden die Fluthilfen organisiert?

Die Konferenz der Regierungschefs muss sich aber auch mit einem Thema beschäftigen, das nichts mit Corona zu tun hat: die Hilfe für die Flutopfer. Auch Armin Laschet hat sich, wie zuvor Olaf Scholz, dafür ausgesprochen, dass es bei der Unterstützung der Betroffenen keine Obergrenze geben soll.