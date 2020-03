Mercedes-Pilot Lewis Hamilton: Der Meinungsweltmeister der Formel 1

Hamilton will klimaneutral leben - den augenscheinlichen Widerspruch zu seinem Dasein als Jetsetter in einer Hybrid-Serie muss er akzeptieren. "Ich erlaube niemandem, in meinem Büro oder meinem Haushalt irgendwelches Plastik zu kaufen. Ich will, dass alles wiederverwertbar ist, bis hin zur Zahnbürste", erklärte er im vergangenen Herbst. "Ich versuche in meinem privaten Bereich so viel zu verändern, wie es nur geht. Ich habe auch mein Flugzeug vor einem Jahr verkauft und versuche noch weniger unter dem Jahr zu fliegen."

In Melbourne baute ein einziger Fahrer eine Druckkulisse auf die Bosse der Formel 1 auf - es war Hamilton. "Schockierend" fand er es, dass sich die PS-Szene auf dem Albert Park Circuit versammelte, während längst in anderen Ländern aufgrund des Coronavirus die Alarmglocken schrillten. "Es scheint, als ob der Rest der Welt reagiert", monierte Hamilton. Die Leerstelle sollte gefüllt werden mit den Worten: Die Formel 1 tut es nicht. Sie tat es dann doch, aber erst spät. Und eben auch erst auf Druck des Superstar-Fahrers.

Der Mut, öffentlich Stellung zu beziehen, hat sich auch bei einem Lewis Hamilton erst über die Jahre entwickelt. Courage besaß er aber eigentlich schon immer. Als Zehnjähriger war er auf den damaligen McLaren-Boss Ron Dennis zugegangen und hatte ihm erklärt: "Hi, ich bin Lewis Hamilton und ich will eines Tages euer Auto fahren."

Jahre später holte ihn Dennis tatsächlich ins Nachwuchsprogramm, 2007 debütierte Hamilton schließlich in der Formel 1. Erst mit der Flucht vor dem Allesbestimmer Dennis bei McLaren, der Trennung von seinem Vater Anthony als Manager und dem Wechsel als Michael Schumachers Nachfolger zu Mercedes zur Saison 2013 konnte sich Hamilton zu der Person entwickeln, als die er sich selbst sehen will: Freigeist und Superstar. "Man muss akzeptieren, dass jeder anders funktioniert", sagte sein aktueller Teamchef Toto Wolff. "In dem wir ihm die Freiheit geben, seine Interessen zu verfolgen, können wir von ihm mehr Leistung auf der Strecke herauskitzeln."

Mit Mode, Reisen oder Musik lenkt sich Hamilton ab. Er vergisst dabei allerdings nicht, dass ihm als erstem dunkelhäutigen Piloten in der Formel 1 auch eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche Rolle zukommt. "Ich will den Weg ebnen für Fahrer, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich", beteuerte der Mann aus Stevenage einmal, dessen Vater das kostspielige Hobby des Sohnes nur durch mehrere Jobs gleichzeitig finanzieren konnte. Als schwarzer Junge unter weißen Jungs wurde Hamilton auch rassistisch beleidigt.

"Wir müssen anerkennen, dass wir in der Formel 1 nicht besonders divers sind", räumte Wolff ein. "Ich habe durch Lewis gelernt zu akzeptieren, dass es schwierig ist, Diskriminierung von Zeit zu Zeit zu überwinden." Es ist eines der Themen, das Hamilton umtreibt. Und er wird sich weiter Gehör verschaffen.