Mercedes in Sindelfingen 850 Software-Spezialisten sind an Bord

Um die Spezialisten anzulocken, hatte das Unternehmen mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ausgehandelt, die den mit MB.OS befassten Software-Ingenieuren mehr Flexibilität und Eigenverantwortung in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit sowie eine stärker leistungsorientierte Vergütung im Rahmen des Tarifvertrages der Metallindustrie einräumt. So gibt es in dem Bereich eine Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung – und das Arbeitszeitvolumen bis zu 40 Wochenstunden ist in verschiedenen Kombinationen frei wählbar.