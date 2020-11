Mercedes gerät auf der A81 ins Schleudern Kollision mit Trennwand und Schutzplanken

Ein Mercedes ist am Sonntagmorgen auf der regennassen A81 ins Schleudern geraten und unter anderem gegen eine Betonwand geprallt. Der 58-jährige Fahrer hatte gegen 10.15 Uhr wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf Höhe von Freiberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord brach plötzlich das Heck des Mercedes aus. In der Folge schlitterte der Wagen nach links in eine Betontrennwand. Im Anschluss schleuderte er über alle drei Fahrstreifen um dann mit der rechten Schutzplanke zu kollidieren.