Zahlen des Stuttgarter Autobauers Mercedes zahlt hohe Dividende

Die Anteilseigner der Mercedes-Benz Group können sich auf eine hohe Dividendenzahlung freuen. Der Konzern will an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende je Anteilsschein von fünf Euro auszahlen. Daimler wird für das Geschäftsjahr 2021, in dem die Pkw- und die Lkw-Sparte erst im Dezember getrennt wurden, noch einmal eine gemeinsame Dividende ausschütten.