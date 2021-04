Mercedes-Benz SLK wird 25 Jahre alt Auf eine Fahrt mit drei SLK-Generationen

Roadster in allen drei Baureihen mehr als 710.000 Mal verkauft

Die Zweisitzer der drei SLK-Generationen zeichnen sich durch das sogenannte „Variodach“ aus: Dabei handelt es sich um ein Stahldach mit Glaselementen. Dieses faltet sich nach hinten unter die in Fahrtrichtung geöffnete Kofferraumklappe, wenn man den entsprechenden Schalter in der Mittelkonsole betätigt. Dadurch kann der Roadster in ein offenes Fahrzeug umgebaut werden, ohne dass das Dach viel Platz im Kofferraum einnimmt. In der dritten SLK-Baureihe R172 lässt sich zusätzlich das Glaselement abdunkeln oder aufhellen. So kann gesteuert werden, wie viel Sonne und Wärme in das Auto eindringen.