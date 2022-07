Mercedes-Benz investiert 1,3 Milliarden Euro für die Weiterbildung

Wie es in einer Phase „von Unsicherheit, aber auch großer Aufbruchstimmung“ vorangeht, verdeutlicht die Personalvorständin an zwei Pilotprojekten. So sind 2021 am Standort Berlin-Marienfelde die „Digitalen Pioniere“ an den Start gegangen. 20 Freiwillige aus der Produktion lassen sich zum Junior-Softwareentwickler ausbilden; im September stehen erste Abschlüsse an. „Wir sind total begeistert von der Energie bei den Kollegen und haben es daher auf Untertürkheim ausgeweitet“, sagt Kohleisen. Somit wurden kürzlich am Stammsitz „Digitale Superhelden“ gesucht, die sich zu Datenspezialisten weiterbilden lassen. Auftakt war am 22. Juni.

Erst zählt die Eigeninitiative – später vielleicht auch mehr Druck

Zunächst haben 480 Bewerber die „Digital Challenge“ durchlaufen – Auswahlgespräche, in denen digitale Affinität, Sprachkenntnisse und Motivation erkundet wurden. Zu besetzen waren lediglich 20 Plätze, doch soll ein sukzessives Nachrücken für die Erstabsolventen möglich sein – je nach den jeweiligen Qualifizierungsnotwendigkeiten.

In der Übergangsphase von der alten Aggregatewelt in die E-Mobilität setzt das Unternehmen noch „sehr stark auf die Eigeninitiative der Mitarbeiter“, betont die Arbeitsdirektorin. Künftig werde es „vielleicht auch noch gezieltere Ansprachen geben, um den Weg in neue Profile zu ebnen“. Die Beschäftigten lebten aber nicht in einer Blase, sondern sähen den Veränderungsdruck – und dass man sich aktiv einbringen müsse. Bei berufsspezifischen Anforderungen wie die Ausbildung in Hochvolttechnologie für die E-Fahrzeugmontage sei dann auch eine direkte Ansprache notwendig.

„Werden ein schlankeres Unternehmen“

Die Weiterbildungswelle sei nur ein Weg, um die Transformation zu meistern – er reiche aber nicht aus, bekennt Kohleisen. Denn „wir werden wahrscheinlich ein schlankeres Unternehmen werden“. So müsse man „gemeinsam mit dem Team in Untertürkheim über die lange Strecke verschiedene andere Pfade entwickeln.“ Da werde man auch über mehr Flexibilität und Mobilität – also den Wechsel nach Sindelfingen – reden müssen, zudem über sozialverträgliche Instrumente wie Teilzeit und Abfindungsprogramme.

Sie selbst, berichtet die 58-Jährige, sei schon mal durch das E-Learning-Angebot „durchgesurft“ und plant: „Ich möchte mir einen der Dataworker-Pfade angucken.“ Ihr sei die Frage wichtig, wie sie etwa mithilfe von Künstlicher Intelligenz genauer auf die Mitarbeiterbelange eingehen könne.