Die Dividenden-Auszahlung am 4. Mai erfolgt damit am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung. Am ersten Banktag nach dem Aktionärstreffen, also am 2. Mai, wird die Aktie „ex Dividende“, das heißt mit Dividendenabzug gehandelt, der Kurs sinkt also entsprechend. Es lohnt sich also nicht, die Aktie kurz vor der Ausschüttung zu kaufen, um sie anschließend direkt wieder zu verkaufen, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen betont.