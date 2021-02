Menschenrechtsverletzungen Winterspiele in Peking: Boykottaufrufe werden lauter

Indem das IOC nicht öffentlich die ernsten Menschenrechtsverletzungen in China angehe, verspotte es seine eigenen Verpflichtungen und seinen Anspruch, dass Olympia eine "Kraft für das Gute" sei. Schon die Vergabe der Sommerspiele 2008 an Peking habe keine Fortschritte bei den Menschenrechten in China gebracht, sagte Richardson am Donnerstag. Vielmehr habe die Repression seither noch zugenommen.

Auf eine Journalistenfrage nach einem Boykott hatte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Dienstag in Washington gesagt, sie habe "keinen neuen Stand oder keinen Ausblick auf eine Änderung unserer Position".

© dpa-infocom, dpa:210204-99-296398/2