Menschenrechte TDF: 100.000 Frauen von Genitalverstümmelung betroffen

Berlin - Nach Schätzungen der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" (TDF) sind mehr als 100.000 in Deutschland lebende Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen. Potenziell gefährdet sind laut der Dunkelzifferschätzung zudem bis zu rund 17.300 Mädchen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Wie in den vorherigen Jahren sei die Zahl betroffener Frauen enorm gestiegen. Bei der letzten Dunkelzifferstatistik war TDF von rund 75.000 Betroffenen ausgegangen.