Menschenrechte Dissidenten fordern Scholz zur Absage von China-Reise auf

Berlin - In einem offenen Brief haben 186 Dissidenten und andere kritische Intellektuelle aus China Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, seine für Donnerstag geplante Reise nach Peking abzusagen. Man appelliere an das Gewissen der Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt, ihre Stimme zu erheben: "Herr Scholz, bitte reisen Sie nicht nach China", hieß es in dem Brief, den das digitale Medienhaus Table.Media veröffentlichte.