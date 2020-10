«Menschen sind genug belastet» Städtetag kritisiert Warnstreiks vor dritter Tarifrunde

Der Verhandlungsführer von Verdi und dbb Beamtenbund, Frank Werneke, sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Nur wenn die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam insgesamt deutlich nachlegen, kommen wir zu einer Einigung." Die bisherigen Vorschläge seien absolut enttäuschend.Ein Schwerpunkt der Warnstreiks an diesem Montag ist Bayern.