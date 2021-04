Menschen in der Region naschen mehr Wie die Pandemie der Süßwarenindustrie nutzt

Der gestiegene Heißhunger nach Süßwaren macht sich auch im Reformhaus Sieber in Marbach bemerkbar. So verzeichnete es laut Martina Sieber, Inhaberin des Reformhauses, eine deutliche Verkaufssteigerung im Bereich Süßwaren und Knabbereien. Besonders begehrt seien dabei die Schokoladen, hier insbesondere die hochpreisigen Tafelschokoladen, und Chips. Die Qualität und Herkunft der Schokoladen scheint für die Menschen verstärkt ein Kaufargument zu sein. Gründe für das gestiegene Kaufverhalten sieht sie vor allem in einem veränderten Pandemie-Alltag. „Die Menschen sind sehr viel zu Hause und haben Zeit zu essen“, vermutet Sieber. Außerdem sei Schokolade gerade zu Pandemie-Zeiten ein ungemeiner Seelentröster.

Auch das Liefer- und Bestellverhalten habe sich verändert: Das Reformhaus bietet, auch schon vor Corona, einen Liefer- und Bestellservice an. Angst vor einer Ansteckung und ein beträchtlicher Anteil an älterer Kundschaft führten zu einer stark steigenden Nachfrage danach. Dazu sei es ein angenehmer Komfort, sich die Waren zu bestellen oder liefern zu lassen. Trotz Bestellung entfalle nämlich die persönliche Beratung nicht, so Sieber. Der Anteil der Kunden vor Ort sei allerdings noch immer deutlich höher, die so die verschiedenen Produktalternativen persönlich begutachten könnten. Pandemiebedingter Heißhunger auf Süßwaren und Knabbereien spiegelte sich folglich auch bei den lokalen Unternehmen in den Verkaufszahlen wider. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend weiterhin halten wird.