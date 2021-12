„Menschen am Neckar“ vom Haus der Geschichte Wer liebt denn hier noch den Neckar?

Radeln, radeln, radeln – 367 Kilometer

„Schade fand ich immer, dass Stuttgart es nie geschafft hat, den Fluss mehr ins Leben der Menschen zu integrieren“, schreibt sie – und bringt das Dilemma des Neckars auf den Punkt. Denn er ist heute vor allem Energielieferant und Transportweg. Naturerlebnis und Naherholung sind dagegen an vielen Stellen ins Hintertreffen geraten. Der Ausbau zur Großschifffahrtsstraße begann bereits vor hundert Jahren – was mit starken Eingriffen in die Landschaft verbunden war, etwa an der Schleuse Hessigheim und der Neckarschleife Mundelsheim.

Früher reichte das Wasser bis an die Weinberge heran

Aber die Umbauten hatten auch ihre Vorteile – während das Wasser ursprünglich oft bis an die Weinberge heranreichte, hat das Flussbett heute Abstand zugunsten von Wegen. So kann man 367 Kilometer am Neckar entlangradeln zwischen der Quelle in Schwenningen und der Mündung in Mannheim. Auch Ugur, ein gebürtiger Hannoveraner, der in Besigheim lebt, radelt oft und gern am Wasser entlang oder fährt mit dem Neckar-Käpt’n von Marbach nach Besigheim. „In diesen drei Stunden hat man genug Zeit, sich alles in Ruhe am Fluss entlang anzuschauen.“ Sein Fazit ist fast symbolisch für die Distanz, die der moderne Mensch zu seinem Fluss zu haben scheint: Weinberge, Landschaft und Neckar ergäben „ein schönes idyllisches Bild wie von einer Postkarte“.

Menschen sind heute wichtiger als die Natur

Friedrich Hölderlin dagegen besang sogar in Gedichten seinen Neckar – „In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf“.

Heute sind es die Begegnungen, die die Menschen mit dem Fluss verbinden. So haben zwei Werklehrer aus Rottweil 2007 mit Schülern, Künstlern, Stadtverwaltung und Jugendfeuerwehr einen Kunstweg organisiert, Bürgermeister und Landrat hielten die Eröffnungsreden – und plötzlich verband der Neckar die Menschen auf ideale Weise.

Es sollen noch mehr Güter auf dem Wasser transportiert werden

„Ich denke an eine grünere Zukunft“, heißt es an anderer Stelle des Internetportals. Auch wenn viele Beiträge die Entfremdung des modernen Menschen spiegeln, so lassen sie doch auch die ewige Sehnsucht ahnen, dem Wasser und der Natur wieder näher sein zu können. Vielleicht bringt das Projekt „Menschen am Neckar“ ja neuen Schwung in die Debatte über die Renaturierung des Neckars, der allerdings auch sehr wichtig ist für den Transport von Gütern und damit die Straßen entlastet. Deshalb soll er in ferner Zukunft sogar ertüchtigt werden, damit hier 135 Meter lange Schiffe fahren können.

Leben am Fluss

Ausstellung

Das Projekt „Menschen am Neckar“ findet seine vor Ort Anbindung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Das zeichnet in seinem Ausstellungsbereich „Stadt – Land – Fluss“ die Entwicklung des Neckars nach und beleuchtet Aspekte wie Freizeit, Schifffahrt oder Weinbau. Wie haben die Menschen früher am Neckar gelebt? – diese Frage steht als Motto über der Schau.

Mitmachen

Oft denkt man nicht darüber nach, wie man seine Umwelt erlebt. Das wollen der Blog und der Instagram-Kanal zum Projekt (@menschen.am.neckar) ändern. Hier kann jeder seine Neckargeschichten veröffentlichen – oder sich von der Lektüre anderer Beiträge inspirieren lassen. www.menschen-am-neckar.de adr