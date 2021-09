Mensch und Tier Studie: Hunde verstehen Absichten von Verhaltensweisen

In der Studie wurden 51 private Hunde getestet. Sie durchliefen allesamt drei Teststationen, in denen jeweils Hund und Testleiterin durch eine transparente Trennwand voneinander getrennt waren, durch die sie gefüttert wurden. Danach wurde die Fütterung aber auf unterschiedliche Arten unterbrochen. In der „Will nicht“-Situation zog die Versuchsleiterin das Futterstück absichtlich zurück und legte es vor sich auf den Boden. In der „Kann nicht/ungeschickt“-Variante versuchte die Forscherin, den Hund durch die Öffnung in der Trennwand zu füttern, ließ die Belohnung aber vermeintlich unabsichtlich auf den Boden fallen. In der dritten Situation, der „Kann nicht/blockiert“-Variante, scheitert die Versuchsleiterin beim Füttern, weil die Öffnung in der Trennwand plötzlich verschlossen war. Die Hunde konnten aber die Trennwand umlaufen und so zur Belohnung gelangen.