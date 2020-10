«Memoirs and Misinformation» Buchdebüt von Hollywood-Star Jim Carrey

Die Mischung aus echten Lebensdaten und teils völlig überdrehtem, erfundenem Beiwerk in diesem "satirischen Abenteuer", wie es die "New York Times" nennt, macht es dem Leser nicht immer einfach. Carrey ist als Schriftsteller in die Fußstapfen einiger seiner Hollywood-Kollegen wie etwa Sean Penn oder Tom Hanks getreten - aber genau wie bei diesen auch, waren die Kritiken in den USA bislang sehr gemischt.

Das Buch biete eine "gleichzeitig verwirrende und faszinierende Untersuchung von Carreys Seelenleben", schrieb die "Washington Post". "Als Neuerfindung des traditionellen Hollywood-Enthüllungsbuch ist es ein fesselndes Kuriosum. Aber das eigentliche Buch hinter dem Kuriosum ist ein ziemliches Durcheinander." Das Werk sei chaotisch und maßlos - und damit wohl sehr ähnlich wie Carrey selbst.

Eine echte Autobiografie plane er derzeit nicht, sagt Carrey. "Es gibt an diesem Punkt in meinem künstlerischen Leben nichts Langweiligeres als die Idee, die wirklichen Ereignisse in meinem Leben in chronologischer Abfolge aufzuschreiben." Das würden seine Fans aber auch sowieso nicht von ihm erwarten. "Mit jedem Projekt erfinde ich mich ein bisschen neu", sagt Carrey. "Während meiner ganzen Karriere habe ich meinen Zuschauern viel abverlangt und sie haben mir erlaubt, solche Dinge zu tun. Ich denke, dass sie sie auf eine bestimmte Art und Weise sogar erwarten. Sie erwarten nichts Konventionelles."

-Jim Carrey and Dana Vachon: Memoirs and Misinformation, Alfred A. Knopf, New York 2020.

