Melania Trump Ihre Kleider sprechen eine deutliche Sprache

Palm Beach - Wenn Kleider reden könnten, sprächen diese Bände: Die jetzt frühere First Lady der USA Melania Trump verlässt Washington in einem schwarzen Kostüm – und entsteigt „Air Force One“ wenige Stunden später in Florida in einem fröhlich gemusterten orange-blauen Sommerkleid. Will die Ehefrau von Donald Trump uns damit etwas sagen? Es ist anzunehmen. Was? Vermutlich: Gott sei Dank bin ich da weg!