Melania Trump Die First Lady will angeblich „nur nach Hause“

Die jüngste Kritik an der Enthüllung des neuen Pavillons am Tennisplatz des Weißen Hauses mitten in der Pandemie wird Melania Trump den Abschied nicht eben schwerer machen.

Melania Trump hatte am Montag ein Foto von dem neugebauten weißen Pavillon veröffentlicht. Zuvor gab es neben dem Tennisplatz nur eine Art Unterstand. Auf Twitter hatte es daraufhin Kritik am Zeitpunkt der Verkündung gehagelt.

Der Umbau hatte im vergangenen Jahr begonnen und wurde nach Angaben des Weißen Hauses durch Spenden finanziert. Sie hoffe, dass der Tennisplatz ein Ort der Erholung für künftige Präsidentenfamilien sein werde, hieß es in einer Stellungnahme von Melania Trump. Sie hatte in den vergangenen Jahren auch den Rosengarten am Weißen Haus umgestaltet.