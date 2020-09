Meisterwerk der Popmusik Was Prince uns vorenthielt: "Sign O' The Times" deluxe

Ein Jahr lang hatte Prince-Experte Duane Tudahl das noch unveröffentlichte Material für ein großes Box-Set gesichtet. "Es ging darum, so viel Musik in guter Qualität zu veröffentlichen wie nur möglich", erzählte er dem BR. "Auch Tracks, die noch nicht unter Bootleggern kursieren. Und möglichst gründlich zu sein, denn Prince nahm zwei bis drei Songs am Tag auf. Die Aufnahmen sind sogar chronologisch angeordnet. Es ist also so, als ob Prince seine eigene Geschichte erzählt - durch seine Musik."

Ein besonderer Schatz unter Dutzenden Tresor-Raritäten: "Can I Play With U?", eine Zusammenarbeit von Prince mit Miles Davis (1926-1991). Sie war eigentlich für dessen Album "Tutu" gedacht - und wurde vom jüngeren der beiden Großmeister damals für nicht besonders gut erachtet.

Matt Fink, Keyboarder von The Revolution, hat daher Zweifel geäußert, ob nun jedes einzelne dieser Stücke von Prince unbedingt herausgebracht werden musste. Er findet aber insgesamt "richtig, dass seine Nachlassverwalter all das Material jetzt veröffentlichen - um sein Vermächtnis am Leben zu halten und seine Relevanz".

