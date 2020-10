Meistertrainer des VfB Stuttgart Was Christoph Daum von den Schwaben hielt

Stuttgart - Der Hausherr erscheint mit zweistündiger Verspätung, lässt sich bei der Bewirtung seines wartenden Gastes aus Köln aber nicht lumpen. Champagner serviert Gerhard Mayer-Vorfelder, als er an einem Novemberabend des Jahres 1990 in seinen Bungalow in Bad Cannstatt zurückkehrt und zusammen mit Dieter Hoeneß versucht, Christoph Daum zur Vertragsunterschrift beim VfB Stuttgart zu bewegen. Tief in der Nacht werden sich die beiden Parteien – auf der einen Seite der allmächtige Präsident und sein Manager, auf der anderen der vorlaute Jungtrainer aus dem Rheinland – im Kaminzimmer einig. Das monatliche Grundgehalt von 22 000 Mark ist am Ende zwar deutlich geringer, als von Daum gefordert – doch gibt es zum Trost noch einmal Champagner.