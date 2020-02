Meisterschüler in der Villa Merkel Esslingen Sieben junge Talente auf dem Absprung

Esslingen - Es ist die Kür: Wer sich für das Weißenhof-Programm der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bewirbt, hat sein Diplom bereits in der Tasche. Die sieben Meisterschülerinnen und Meisterschüler, die im vergangen Jahr noch einmal an die Akademie zurückkehrten, haben neuen Input gesucht oder wollten erfahren, wie man sich besser als Künstler präsentiert. Für den Aufbaustudiengang suchen sich die Meisterschüler zwei Betreuer – eine Professorin oder einen Professor von der Stuttgart Kunstakademie und einen Externen. Die Ausstellung „We grew some eyes“ in der Villa Merkel ist der Abschluss des Programms.