Meisterschaft VfB Stuttgart 2007 So emotional feierte Stuttgart den deutschen Meistertitel

Stuttgart - Auf den Tag genau 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass der VfB Stuttgart seinen letzten Meistertitel in Deutschlands höchster Spielklasse feiern durfte. Die Krönung einer bärenstarken Saison in der Fußball-Bundesliga fand am 19. Mai statt. Nach einem 2:1-Heimsieg gegen Energie Cottbus war den Weiß-Roten die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.