Meisterschaft des VfB Stuttgart vor 70 Jahren Die strahlenden Helden von 1952

Die Auswahl im Fotoarchiv gestaltet sich übersichtlich. Nur vier Aufnahmen zeugen von einem der größten Erfolge, den der VfB Stuttgart in seiner nunmehr 128-jährigen Geschichte feiern konnte: Den deutschen Meistertitel von 1952. Verlassen muss man sich daher vor allem auf Augenzeugenberichte von damals. Sie erzählen von einer riesigen Euphorie rund um den Club aus Cannstatt, die nach dem gewonnenen Finale in einem Siegeszug durch die Stadt gipfelte. „Die Fahrt von Asperg über Stuttgart und Bad Cannstatt wird zu einem wahren Triumphzug für das erfolgreiche Team von Trainer Georg Wurzer, das sich endgültig als Spitzenmannschaft etabliert hat“, heißt es in der Chronik des Vereins.