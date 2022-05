15 Jahre Meisterschaft des VfB Stuttgart Ein Tag im Mai – die emotionalen Erinnerungen an den VfB-Titel 2007

Am Montag jährte sich dann ein anderer denkwürdiger Tag zum 30. Mal. 1992 hatte sich der VfB – ebenfalls kurz vor Schluss – die Meisterschaft gesichert. Die damaligen Spieler waren teils am Samstag zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena. Am Montag kamen dann erst Recht die Erinnerungen hoch. Und nun steht noch ein kleines Jubiläum an.