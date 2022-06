Meister der Kreisliga B2 GSV Pleidelsheim II ist künftig A-Ligist

Der GSV Pleidelsheim bleibt auch in der kommenden Saison der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr erhalten. Zwar entfleucht die GSV-Erste mit dem Aufstieg nach oben und spielt künftig wieder in der Bezirksliga. Doch dafür rückte am Sonntag das Team des GSV Pleidelsheim II nach. Mit einem 1:1 (1:1) beim SGV Murr II stieg die Mannschaft von Trainer Heiko Bürger als Meister der Kreisliga B2 auf. Schon zur Pause deutete sich das Endresultat nach Toren von Simon Fröhlich für den GSV sowie Dominik Höhn für die Murrer an. „Es war heute auch eine Kopfsache“, hatte Bürger im Spiel seiner Elf schon den Druck gespürt, der auf dieser lastete.