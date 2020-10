Meinungsfreiheit in den Sozialen Medien Das Amt verlangt vorbildlichen Einsatz

„Nicht gut“ findet der Murrer Kommandant Marcus Leibbrandt die Art und Weise, wie sein Erdmannhäuser Kollege im Facebook-Post aufgetreten ist. Leibbrandt, der für die Freien Wähler im Murrer Gemeinderat vertreten ist, will selbst nicht darauf verzichten, in den sozialen Medien seine Meinung zu vertreten und hat dort regierungskritische Posts verfasst. „Ich versuche, darauf zu achten, dass ich innerhalb gewisser Grenzen bleibe, es gelingt mir nicht immer“, sagt der Kommandant. Er selbst sei auch schon in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten und angegangen worden. „Sobald man dort eine Meinung vertritt, wird man in eine Ecke gestellt“, sagt er und räumt ein, dass er im Laufe der Zeit enorm vorsichtig geworden sei. Dass er als Kommandant eine Vorbildfunktion habe und die auch in den sozialen Medien ausüben muss – dessen ist sich Marcus Leibbrandt bewusst.