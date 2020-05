«Mein Schiff 3» Nach Corona-Fall auf Tui-Schiff weitere Tests negativ

Nach dem Anlaufen in Cuxhaven hatten sich laut Tui Cruises 15 Besatzungsmitglieder mit leichten grippeähnlichen Symptomen an das Bordhospital gewandt. Um eine Corona-Infektion auszuschließen, seien vom Gesundheitsamt und vom hafenärztlichen Dienst des Landkreises umgehend Tests angeordnet worden. Ein Ergebnis sei positiv gewesen. Die 15 Menschen seien in der eigenen Kabine isoliert und würden medizinisch betreut. Der Betroffene habe am Samstag weiter nur leichte Krankheitssymptome gezeigt, so die Reedereisprecherin.