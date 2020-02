Mehrere Zusammenstöße auf der A 81 Sechsjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Marbach/Böblingen/Sindelfingen - Ein sechsjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei berichtet: Am Freitag gegen 16.07 Uhr war ein 35-jähriger Fahrer eines Renault auf der Bundesautobahn 81 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen musste der 30-jährige Fahrer eines vorausfahrenden VW stark abbremsen. Das berichtet die Polizei. Ein dahinter nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines BMW bremste ebenfalls stark ab und konnte eine Kollision noch vermeiden. Der Fahrer des Renault, der schließlich als drittes Fahrzeug folgte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den BMW auf, so die Polizei weiter.