Mehrere Vergehen in S-Bahnen 24-Jähriger Exhibitionist festgenommen

Der gleiche mutmaßliche Täter soll in einer S-Bahn S5 zwischen Kornwestheim und Tamm wiederum sein Glied in der Bahn entblößt und darauf die junge Frau mit seiner Hand am Oberschenkel berührt haben. Als der Zug am Bahnhof Tamm stoppte, flüchtete der in Ludwigsburg wohnhafte zu Fuß und verletzte sich während des Überklettern eines Zaunes wohl an seiner Hand.