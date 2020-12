Mehrere tausend Demonstranten Protest in Polen: Gegen die Regierung und Abtreibungsrecht

In den vergangenen Wochen haben sich die Anliegen der Proteste erweitert: Viele äußern auch ihre Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik insgesamt und insbesondere im Umgang mit der Corona-Krise. Zudem war die Polizei in die Kritik geraten. Oppositionelle warfen ihr ein überhartes Vorgehen gegen friedliche Demonstranten vor. Vor dem Marsch am Sonntag hatten die Organisatoren der Regierungspartei zudem vorgehalten, eine Art Kriegsrecht etablieren zu wollen.