Mehrere Menschen sind in Steinheim verletzt Balkon knickt einfach ab

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind der Steinheimer Feuerwehr-Vizekommandant Alexander Souvard und seine Mannschaft am Pfingstsonntag gerufen worden. Um 16.15 Uhr ging bei der Wehr der Alarm ein. Vor Ort bot sich den 16 Floriansjüngern dann ein Bild, das sie wohl nicht so schnell vergessen werden. In der Stettiner Straße war ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses nicht abgestürzt, sondern nach unten zur Hauswand hin regelrecht weggeklappt.