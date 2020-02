Mehrere Interessenten für Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen Die Angst ist weg, keine Wahl zu haben

Erdmannhausen - Lange Zeit sah es so aus, als gebe es mit Marc Fuchs nur einen Kandidaten für das frei werdende Bürgermeisteramt in Erdmannhausen. Dann kam Ende Januar mit Stephan Erdmann ein zweiter hinzu. Das war bei Redaktionsschluss auch noch der aktuelle Stand – allerdings nur vordergründig. Denn hinter den Kulissen hat sich inzwischen einiges getan. Nun stehen gleich mehrere Interessenten in den Startlöchern, bislang allerdings, ohne eine Bewerbung abgegeben zu haben. Wer am Ende tatsächlich kandidiert, ist noch offen.