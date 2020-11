Mehrere hundert Teilnehmer in Ludwigsburg Corona-Demo: Polizei im Großeinsatz

Aufstellung des VfB Stuttgart

Trotz Weltreise – Nicolas Gonzalez soll bei der TSG Hoffenheim ran

Vier Tore in den vergangenen vier Spielen in der Bundesliga für den VfB und in der WM-Qualifikation für Argentinien: Warum Nicolas Gonzalez in der Startelf der Stuttgarter erwartet wird, das erfahren Sie hier.