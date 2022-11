Kabarettist Eckart von Hirschhausen beendet Bühnenkarriere

Letzte Chance, Hirschhausen live zu sehen

Die letzte Möglichkeit, von Hirschhausen live auf der Bühne zu sehen, haben seine Fans am 29. März 2023 in Dreieich in der Nähe von Frankfurt. Danach sind 35 Jahre Bühnenleben erst einmal Geschichte. "Das heißt, ich hab mehr Leben auf der Bühne verbracht als mit anderen Dingen", sagte der Moderator. Insgesamt sei er in mehr als 1000 Shows für mehr als eine Million Menschen aufgetreten. "Diese Zeit auf der Bühne, ich liebe das. Es gibt nichts, wo ich freier oder glücklicher bin", sagte er. "Ich glaube auch, es ist das Beste, was ich kann. Ich habe da aber auch alles erreicht, was man sich wünschen darf."