Mehr Wohnraum in Beilstein Kritik an Plänen für die Bahnhofstraße

Charakter des Gebiets soll erhalten bleiben

Doch die Fortschreibung des Planwerks, die Uwe Müller vom Architekturbüro KMB in Ludwigsburg jetzt vorlegte, stieß vor allem in zwei Punkten auf wenig Gegenliebe. Zum einen kritisierten die Räte, dass in der neuen Planversion die Möglichkeit eröffnet worden sei, bestehende Gebäude zu verbinden, um dadurch Wohnraum zu schaffen. „Das passt überhaupt nicht ins Stadtbild“, monierte der Stadtrat Peter Gruner (Initiative Beilstein). Das Ansinnen sei gewesen, die bestehende Struktur zu modernisieren, nicht komplexe Gebilde mitten im Ortskern zu errichten.