Mehr Wohnraum für Marbach Nachverdichtung am Rande der Stadt

Die Verwaltung plädierte in der Sitzung für das Erteilen der erforderlichen Befreiungen: Unter anderem werden die Baugrenzen in alle Himmelsrichtungen um zwischen sechs und 10,5 Meter überschritten, statt mit Satteldach wird mit Flachdach geplant und es entstehen drei statt zwei Geschosse. Die Befreiungen seien vertretbar – unter anderem, weil die nördlich angrenzenden Mehrfamilienhäuser in der Theodor-Heuss-Straße eine vergleichbare Firsthöhe hätten, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Das Grundstück liegt etwas versteckt und wird nicht so richtig wahrgenommen“, betont Lobert.

Die Ausschussmitglieder sahen es ähnlich. „Hier entsteht ein Prototyp, was den städtebaulichen Entwurf für das Neubaugebiet angeht – das ist eine Chance“, erklärte CDU-Rat Jochen Biesinger. „Wir verbauen uns da nichts und bekommen mit 29 Wohneinheiten in guter Lage und in direkter Nähe zu Kindergarten und Sportstätten eine willkommene Nachverdichtung.“ Die Befreiungen seien kein Pappenstiel, doch 29 Einheiten seien es auch nicht und der Wohnraum, der entstehe, werde gebraucht, signalisierte auch Ernst Morlock (SPD) Zustimmung. Einig war sich die Runde jedoch in einem Punkt: Der Bauherr sollte auch das Thema bezahlbarer Wohnraum umsetzen. Puls-Rat Hendrik Lüdke pochte auf eine Verpflichtung, doch Lobert stellte klar, dass die Stadt keine rechtliche Handhabe dafür habe. Bürgermeister Jan Trost sicherte aber zu, dass die Verwaltung an das soziale Gewissen des Bauherren erinnern werde.