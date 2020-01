Mehr Umweltschutz in Marbach Stadt soll bei Flügen etwas drauflegen

Ob es tatsächlich so kommt, liegt in den Händen der Stadträte. Bevor die zuständigen Gremien jedoch darüber befinden, möchte sich die Verwaltung über die Kompensationsorganisation kundig machen, sagt der Bürgermeister Jan Trost auf Nachfrage. Außerdem wolle man sich im Rahmen der Prüfung des Antrags auch umhören, wie andere Kommunen mit dem Thema umgehen. Tatsache sei jedoch, dass das Fliegen im Auftrag einer Städtepartnerschaft in Marbach eine eher untergeordnete Rolle spiele. Er sei seit rund sieben Jahren im Amt. In der Zeit habe eine Gesandtschaft aus der Schillerstadt lediglich dreimal ein Flugzeug bestiegen. 2015 sei man nach Tirebolu in der Türkei aufgebrochen, 2016 hob man nach Tongling in China ab und im Jahr darauf in Richtung Washington/Missouri. „Die Zahl der Mitflieger war dabei unterschiedlich groß“, konstatiert Jan Trost. In der Maschine nach China hätten nur sechs Personen gesessen. In die Vereinigten Staaten machten sich laut dem Bürgermeister rund 40 Frauen und Männer auf. Mittelgroß sei die Delegation mit dem Ziel Tirebolu gewesen.