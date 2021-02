Mehr Schaden als Nutzen? Kritik am geplanten Insektenschutzgesetz

Er selber sei nicht von dem geplanten Gesetz betroffen, da seine Flächen nicht direkt in einem Naturschutzgebiet lägen. Was er jedoch kritisiert, ist, dass von der Bundespolitik nun „ein Rundumschlag, der gegen alles geht“, geplant ist. „Wir haben hier in Baden-Württemberg dank entsprechender Förderprogramme schon viele Projekte umgesetzt, die gute Erfolge gezeigt haben“, betont er und nennt als Beispiel die Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung (SchALVO), die das Grundwasser schützen soll. Zudem gebe es hierzulande ohnehin eine ausgeglichene Naturlandschaft mit Streuobstwiesen.

Er und seine Kollegen verwehrten sich dem Insektenschutz auch nicht. So setze er selbst auf Blühstreifen und eine fünfgliedrige Fruchtfolge, was den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln reduziere. Der Anbau von Leguminosen – unter anderem Hülsenfrüchte – sorge für natürliche Stickstoffdüngung. Daher zieht er das Fazit: „Wenn alle auf dem Niveau produzieren würden wie wir in Baden-Württemberg, hätten wir das Problem überhaupt nicht.“ Und er fordert, miteinander zu reden, statt bloß Verbote zu verhängen.

Florian Mayer, der im Vorstand der Marbacher Weingärtner sitzt, ist froh darüber, dass „Stand jetzt Steillagenweine als Sonderkultur ausgenommen sind.“ Denn die Steillagen seien ohnehin wegen des hohen Handarbeitsaufwands, den kaum noch jemand betreiben wolle oder könne, in ihrer Existenz bedroht. „Da wäre das Insektenschutzgesetz der letzte Dolchstoß, denn wenn man eh schon nicht viel damit verdient, darf nicht mehr viel kommen.“ Wenn man gegen Gräser kein Glyphosat mehr einsetzen dürfe, „wäre eine Motorsense die nächste Alternative, aber das wäre ein Mordsgeschäft. Und da muss man erst mal jemanden finden, der das macht.“ Es gehe also nicht nur um einen finanziellen Ausgleich. Streuobstwiesen, die als gesetzlich geschütztes Biotop gelten sollen, seien da besser dran. „Da kann man viel maschinell machen.“

Jürgen Häußermann, Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Genossenschaft Labag in Marbach, sieht ebenfalls Probleme: „Ganz ohne Pflanzenschutz geht es auch bei Biolandwirten nicht.“ Denn Pilze, Insekten und Schadunkräuter werde es auch weiterhin geben. Durch das geplante Insektenschutzgesetz „muss man insgesamt den Agrarstandort Deutschland in Frage stellen. Dabei gibt es in keinem Land auf der Welt so gute Lebensmittel wie hier.“ Zudem mache man sich so vom Ausland abhängig, befürchtet er. „Und es ist die Frage, ob wir das wirklich wollen.“