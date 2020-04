Mehr Notbetreuung Offizielle Zwangspause an Schulen noch bis Mai

Profifußball während der Corona-Krise

Wie die DFL die Vereine auf Linie zu bringen versucht

Der deutsche Profifußball will möglichst bald wieder spielen – gleichzeitig aber den Eindruck vermeiden, er beanspruche eine Sonderrolle. Die DFL hat daher dringende Ermahnungen an die Clubs verschickt, auch an den VfB Stuttgart.