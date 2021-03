Mehr Kontrollen in Beilstein gefordert Zu viel Müll rund um den Burgparkplatz

Beilstein - Im Bereich des Beilsteiner Burgparkplatzes sowie in den Weinbergen und rund um den Wartkopf kommt es in letzter Zeit vermehrt zu extremen Verschmutzungen. Das ist Dietmar Rupp (FWV) ein Dorn im Auge. Deshalb brachte er das Thema am Dienstagabend im Sozial- und Verwaltungsausschuss auf den Tisch. „Auch auf den Weinbergwegen findet man alles, was man sich vorstellen kann“, meinte er und wollte von der Verwaltung wissen, ob man nicht regelmäßigere Kontrollen durchführen könnte.