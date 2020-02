Mehr im Geldbeutel Tarifverdienste schneller gestiegen als Inflation

Überdurchschnittlich erhöhten sich die monatlichen Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen im Jahr 2019 vor allem bei Land- und Forstwirten sowie in der Fischerei (plus 3,6 Prozent). Außerdem bei Lehrern und Erziehern (plus 3,5 Prozent), wo sich gestiegene Landesbesoldungen bemerkbar machten. Unterdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es unter anderem im Handel (plus 2,4 Prozent) und in der Information- und Kommunikationsbranche (plus 1,8 Prozent).