Mehr als 1000 Dauerkarten verkauft Mundelsheim hat seit Montag geöffnet

Seit Montag kann unterm Käsberg wieder gebadet werden – unter „Corona-Bedingungen“ versteht sich. Diese sehen vor, dass nur Saisonkartenbesitzer ins Bad gelassen werden, und von denen gibt es in diesem Jahr leicht mehr als sonst. Bis Mittwochabend wurden etwas mehr als 1000 Dauerkarten verkauft. „Sonst sind es so 800 bis 1000 Stück. Wir bewegen uns also im Normalbereich“, sagt Bürgermeister Boris Seitz, der am Montag den „Eröffnungssprung“ wagte. Mit ihm waren rund 50 Besucher im Bad – „die Schwimmer eben. Alles lief problemlos, aber die Wetterlage war ja auch entspannt“, sagt er. Insgesamt habe es viel positive Resonanz auf die Öffnung gegeben. „Wir haben zudem viele Neukunden. Es haben sich Leute aus Bönnigheim, Brackenheim oder Auenstein Karten gekauft – und am Mittwoch kamen vermehrt Menschen aus Großbottwar. Sie hatten wohl die Entscheidungen abgewartet“, berichtet Seitz.