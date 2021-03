Mehr als 100 Einsatzkräfte Personensuche am Breitenauer See

Löwenstein/Obersulm - Zu einer groß angelegten Suchaktion ist es am Dienstagabend um 20.30 Uhr am Breitenauer See gekommen, dessen Wasser zurzeit abgelassen wird. Spaziergänger hatten gemeldet, dass eine Person im Uferschlamm Richtung Wasser gelaufen war und trotz Ansprache nicht umkehrte. Da ihnen dies komisch vorkam, alarmierten sie die Polizei.