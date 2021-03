Meghan und Harry Spendenaktion für „arbeitsloses Paar“ floppt bei 92 Euro

Stuttgart - Nachdem Prinz Harry in dem Interview mit Oprah Winfrey verkündete, dass sie kein Geld mehr vom britischen Königshaus und trotzdem noch Ausgaben von bis zu 8,4 Millionen Dollar hätten, startete die Amerikanerin Anastasia Hanson eine Spendenaktion. Unter der Überschrift „Harry and Meghan 5$ Donation to Buy Home“(Harry und Meghan 5$ Spende um ein Haus zu kaufen) suchte sie nach Spendern um den beiden zu helfen ihr 11 Millionen Pfund teures Anwesen in Kalifornien zu bezahlen. Ein Erfolg war die Spendenaktion nicht. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, wurde die Spendenaktion wieder beendet, nachdem nur 78,64 Pfund (rund 92 Euro) zusammenkamen.