Mega-Event "Global Citizen"-Festival mit Billie Eilish und Coldplay

Es werde Livekonzerte geben (unter dem Eiffelturm von Paris, im Central Park in New York sowie in London und Los Angeles), manche Musiker könnten auch nur zugeschaltet sein oder in anderer Form etwas beitragen. Zu den diesjährigen Unterstützern gehören demnach auch Metallica, The Weeknd, Green Day und viele andere. Übertragen wird das Konzert auf Youtube, Twitter und internationalen TV-Sendern.